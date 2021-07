BEKIJK - Fiesta in Lloret de Mar, onze ploeg trekt er het nachtleven in: geen negatieve test nodig en amper mondmaskers

De Vlaamse jongeren die in de Spaanse stad Lloret de Mar besmet zijn geraakt met het coronavirus, hebben het virus wellicht opgelopen in het nachtleven. In tegenstelling tot bij ons zijn in sommige Spaanse regio's de discotheken en clubs wél open. In Catalonië sluiten ze wel opnieuw komend weekend, omdat de besmettingen er oplopen. Onze ploeg in Lloret de Mar trok het nachtleven in en zag hoe opzwepende muziek en alcohol de aandacht voor het besmettingsgevaar verzwakken. Bekijk de reportage hierboven.