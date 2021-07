Reuzenfamilie Geraardsbergen doet dansje tijdens de Vlaamse Feestdag na lange coronaperiode

De Reuzengilde van Geraardsbergen is opgetogen want de reuzenfamilie met vader Goliath, moeder Gerarda en zoon Kinneke Baba mag weer buiten. "Het was veel te lang geleden", zegt Steven Delanghe van de Reuzengilde. "De reuzen zijn vorig jaar maar twee keer buiten geweest. Eenmaal om het nieuwe houten hoofd van Goliath voor te stellen, en dat was vóór corona in januari. De tweede keer was in het najaar met de andere twee nieuwe houten hoofden, maar toen was er geen publiek bij."

Beluister het interview hieronder met Steven Delanghe en/of lees verder.