Scoutsleider betrapt met 27  jongeren in zijn bestelwagen: 15 dagen rijbewijs kwijt

"Die jongen was zeer meegaand en zag ook in dat hij een grove fout heeft gemaakt", zegt commissaris Toon Fonteyne, “maar we wilden een krachtig signaal geven dat dit niet kan. Ik mag er niet aan denken wat er zou gebeurd zijn als iemand achteraan op die bestelwagen was ingereden". De leden van de groep, allemaal meerderjarigen, komen uit de streek van Mechelen.