Uiterst giftige slangen in beslag genomen in Pelt: "Eigenaar lag in coma na beet" 

"Zo'n dieren zijn levensgevaarlijk, het zijn echt geen huisdieren", zegt Sil Janssen van het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen. De eigenaar belandde na een beet van een van zijn slangen in een coma en moest maandenlang verzorgd worden, in verschillende ziekenhuizen. "Er bestaat geen tegengif, de man raakte ook een vinger kwijt en zijn arm is verminkt."

