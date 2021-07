Organisatie Summer Bash haalt 350 feestende reizigers terug uit Spanje: alsmaar meer jongeren raken er besmet

Het is immers niet eenvoudig om de jongeren op 1-2-3 thuis te krijgen. "Er zijn heel wat formaliteiten om hen te laten te vertrekken. Dat heeft alles te maken met de coronamaatregelen in verschillende landen. Zo moeten positief geteste mensen normaal gezien in het land zelf in quarantaine blijven. Daar moet dan al een uitzondering voor gemaakt worden in Spanje. Komt daarbij dat de jongeren door Frankrijk moeten reizen met de bus, ook dat is een probleem. Ook daarvoor moeten attesten geregeld worden. Een hels karwei voor jongerenorganisaties die al aankloppen bij het consulaat van Buitenlandse Zaken", legt VRT-journalist Steven Decraene uit die in Lloret de Mar de toestand opvolgt.



BEKIJK hier ook journalist Steven Decraene over de Spaanse coronamaatregelen in "Het Journaal":