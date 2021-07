Mechelen heeft opnieuw volwaardige atletiekpiste: "Het geeft een boost aan onze atleten"

Na vier jaar is er op het Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker in Mechelen terug een atletiekpiste die in aanmerking komt voor internationale competitiewedstrijden. Volgens Jasper Jacobs, voorzitter van atletiekclub RAM, was de vernieuwing broodnodig. “Een drietal jaar geleden werd onze piste zelfs afgekeurd voor het organiseren van wedstrijden. Dat is wat we echt graag doen. Die nieuwe piste was dus absoluut nodig.”

De renovatiewerken hebben negen maanden geduurd. De atletiekpiste ging van zes naar acht banen. Naast de piste kan je ook kogelstoten, discuswerpen en verspringen. Binnenkort komen ook de matten aan voor de hoogspring- en poolstokspringstand. “Dit geeft echt een boost aan onze atleten en atletiek in het Mechelse in het algemeen”, zegt Jacobs.