Vlaamse "vaccinatiefeestdag": hoe 11-juli-belofte van Wouter Beke toch werkelijkheid werd  

De eerste weken van de opening zijn er haperingen in het Doclr-planningssysteem van waaruit de uitnodigingsmails verstuurd worden. Ook beschikt de overheid op dat moment niet over up-to-date gegevens van het zorgpersoneel. Heel wat mensen komen daarom niet opdagen, omdat ze hun uitnodiging niet op tijd hebben ontvangen of omdat die bij de verkeerde persoon is terechtgekomen. Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Riziv) pakt de problemen met de gegevensdatabank aan. Voor er een officiële reservelijst van zorgpersoneel beschikbaar is, lijkt elk centrum ook zijn eigen aanpak te hebben als mensen niet langskomen. In Wemmel, bijvoorbeeld, doet men een oproep via Facebook.