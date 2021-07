Vertrekhal Brussels Airport ontruimd na vondst verdachte koffer

Rond 16 uur vanmiddag is de vertrekhal van de luchthaven van Zaventem ontruimd omdat er een een verdachte koffer was aangetroffen. De afgelopen dagen werden er wel meer achtergelaten koffers aangetroffen, maar nu is kennelijk besloten om over te gaan tot een grote evacuatie van de vertrekhal. Waarom dat is gebeurd, kon men bij Brussels Airport niet zeggen.

In afwachting van de komst van de militaire ontmijningsdienst DOVO werd de aanwezigen verzocht om de hal te verlaten. Zij werden ondergebracht in een tent buiten het luchthavengebouw.

Hoeveel mensen er precies aanwezig waren, is niet geweten, maar een woordvoerster van de luchthaven zegt dat het vanmiddag redelijk druk was in het gebouw van de luchthaven.