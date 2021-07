Vrouwen in de bouwsector, het kan: "Uitgaan van wat mensen kunnen en niet van welk geslacht ze hebben"

De ploeg van 5 vrouwen is vandaag begonnen met het schilderen van een school in Sint-Jans-Molenbeek. "Ook plamuren en linoleum leggen, hoort bij hun taken. Het is hun eerste werf. Ik hoorde al van iemand dat ze het heel vermoeiend vond, maar dat is normaal. Spieren moeten nog gekweekt worden", lacht De Smedt.



De vrouwen zullen eerst enkel in een ploeg met andere vrouwen werken en nadien in een gemengde ploeg. "De volgende stap is dan na 2 jaar een vaste job vinden in de Belgische bouwsector."