VTI Deinze is boos over hervorming onderwijs: "Zonder genoeg praktijk gaan leerlingen moeilijk werk vinden"

Het VTI in Deinze slaakt een noodkreet naar de overheid, omdat ze vrezen dat de modernisering van het secundair onderwijs niet goed is voor de leerlingen van hun school. Het VTI is een technische secundaire school met praktijklessen in verschillende richtingen, en daarvan zouden er minder zijn als de hervorming wordt uitgevoerd. "Dat is niet goed voor de motivatie van de leerlingen, want zij kiezen voor een technische richting. En dat technische gedeelte gaat nu volledig verloren", zegt directeur Sam Heyerick.