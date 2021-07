Waterfonteinen teisteren donderdagmarkt van Harelbeke opnieuw

Het gebeurde al eens in maart van dit jaar dat de nieuwe waterfonteinen op het centrale plein in Harelbeke plots in gang schoten. Later bleek dat de aannemer de fonteinen wou testen, maar niet wist dat er markt was die ochtend. Maar ook vanmorgen werden de waterfonteinen plots gestart, op een moment dus dat het niet de bedoeling is, want de marktkramen staan daar nu. Sibylle Demeulemeester staat er met haar snoepkraam: "Het is weer van dat, al de 2de keer. De fonteinen zijn aan het dansen en mijn snoepgoed is aan het zwemmen. Met welke uitleg zullen ze nu weer afkomen? Ik kom de volgende keren met een bang hartje naar Harelbeke."