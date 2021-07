Reewildspiegels in Dessel moeten aanrijdingen vermijden

Vzw Wildbeheereenheid Dessel plaatste al 200 wildspiegels. De bedoeling is om er in totaal 250 te installeren. En dat is nodig volgens Claes. “De voorbije jaren hebben we de ongevallencijfers geïnventariseerd. Bij ons in Dessel waren er een tiental aanrijdingen op jaarbasis. Dat is niet enkel erg voor het wild, maar het brengt ook schade toe aan de voertuigen.”