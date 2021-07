Woning onbewoonbaar na brand in Oostduinkerke

De brand is ontstaan in de garage van de woning in Oostduinkerke. De brandweer kon voorkomen dat de vlammen oversloegen naar de rest van het huis. Maar er is in de volledige woning wel veel rook-en waterschade. Daardoor is het huis voorlopig niet meer bewoonbaar. De bewoners krijgen onderdak bij familie.



De politie heeft de brand vanuit de lucht gecontroleerd met een drone. De oorzaak is nog niet bekend. Door de brand zat de straat een tijdlang zonder elektriciteit.