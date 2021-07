Familielid bekent brandstichting in Overijse 

De brand brak iets voor 23 uur gisterenavond uit in een garage in de Vijverstraat. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al uit het dak. De brandweer nam geen risco's en evacueerde vier gezinnen die dichtbij woonden. Zij mochten intussen al terugkeren naar huis. Bij de brand vielen uiteindelijk geen slachtoffers. Wel is er mogelijk asbest vrijgekomen. Dat wordt vandaag onderzocht.

Volgens de brandweer is de brand aangestoken. Een familielid van 46 uit Kortenberg heeft tijdens zijn verhoor de brandstichting bekend. Hij verschijnt morgen voor de onderzoeksrechter. Op brandstichting bij nacht staan zware straffen.