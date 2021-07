726 euro voor ambulancerit van 13 kilometer: "Lacune in wetgeving bezorgt patiënten en ambulancediensten kopzorgen"

Maar zolang dat niet gebeurt, komt de rekening bij de patiënt terecht. En dat heeft zowel voor de patiënt als voor de ambulancedienst vervelende gevolgen, zegt Christiaen: "Het klopt dat heel veel patiënten schrikken van de hoogte van de factuur. We worden dan ook geregeld geconfronteerd met patiënten die de rekening niet kunnen betalen. Bij dit soort transporten zien we dan ook dat het aantal niet-betaalde facturen groot is. En dat is natuurlijk niet leuk, noch voor de patiënt, noch voor ons als ambulancedienst. We hopen dat de federale overheid hiervan werk maakt en dat de overheid hiervoor een gestructueerde tussenkomst voorziet. En dat is geen overbodige luxe want dit probleem gaat nog toenemen omdat er alsmaar meer samenwerking is tussen de ziekenhuizen en er dus ook meer transporten plaatsvinden."