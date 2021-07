Afghaanse taliban bezetten nu ook belangrijke grensovergang met Iran, lijken nu vooral de grenzen te viseren

Amerika en de taliban lopen elkaar inderdaad niet per definitie voor de voeten. Ondanks hun fundamentalistische visie op de islam, zijn de taliban lokaal geworteld in het nationaal gevoel van de Pashtun, de dominante bevolkingsgroep in Afghanistan, en in de "pashtunwali", de traditionele gebruiken van de Pashtun. Anders dan internationale jihadistische groepen zoals Al Qaeda of IS hebben de taliban weinig aspiraties buiten hun grenzen (behalve in dat deel van Pakistan waar ook Pashtun wonen en dat ze beschouwen als een deel van Afghanistan).

Toen de taliban in de jaren 90 grote delen van Afghanistan met de hoofdstad Kaboel controleerden, onderhandelden gezanten van voormalig president Bill Clinton met hen over de aanleg van pijpleidingen naar de aardgasvelden van Turkmenistan. Al Qaeda kocht zich nadien de bescherming van de taliban af door hen te steunen in de strijd tegen de minderheden in het land en -vooral- door de moord op Ahmad Shah Massoud ("de leeuw van de Panshirvallei"), de beroemde Tadzjiekse krijgsheer die het eerst de Sovjets en daarna de taliban het leven zuur maakte. Massoud werd enkele dagen voor 9/11 vermoord door Al Qaeda waardoor de taliban in de schuld stonden tegenover de terreurgroep.