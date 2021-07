Ambassadeur Brugse toeristenbootjes krijgt ereteken van Ridder in de Leopoldsorde: "Het is een mooi teken van waardering"

Zelf vaart Maurice nog amper, enkel uitzonderlijk eens met vrienden en familie. Zijn zoon en kleinzoon staan nu -letterlijk en figuurlijk- aan het roer. Maar in de loop van de jaren leerde hij heel wat hooggeplaatste mensen kennen. Zo gingen onder meer Koning Filip en de vrouw van de Russische president Poetin bij Maurice mee aan boord. En koning Albert kent hij zelfs persoonlijk. "Op een dag zat ik op een terras in Cannes", zegt Maurice, "en plots komt daar een meneer goedendag zeggen. Ik keek op en het was Koning Albert. We hebben eventjes gepraat, niet over de bootjes, maar over onze operatie. We zijn namelijk allebei aan het hart geopereerd. Tijdes mijn laatste operatie lag ik 10 uur onder het mes. Dat was een heel gewoon gesprek, met nu en dan een grapje en zo."