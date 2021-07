Antwerpse politiezones waarschuwen voor stijgend aantal inbraken

"We komen uit een periode met relatief weinig criminaliteit", zegt Joris Van Camp, woordvoerder van de Politiezone Rupel. "Door de avondklok en het verplaatsingsverbod waren er immers veel meer controles. Maar met de versoepelingen zien we nu het aantal inbraken opnieuw stijgen. In één week tijd zagen we evenveel inbraken als in heel de maand juni". Ook verschillende andere Antwerpse politiezones zagen de cijfers stijgen.

Wat opvalt in de cijfers is dat er ook steeds meer werkmateriaal gestolen wordt uit tuinhuizen en bestelwagens.