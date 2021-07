BBC-fotograaf kiekt "Neptunus" in woeste golven langs Engelse kust

En het is precies onze verbeelding die ons zulke dingen doet zien. In psychologische terminologie wordt dit verschijnsel pareidolie genoemd. Voor de etymologie van het woord pareidolie moeten we dan weer teruggrijpen naar het Grieks, waarin “para” staat voor “buiten” en "eidolon", wat "beeld" betekent.

Bij pareidolie zorgen onze hersenen ervoor dat we iets herkenbaars zien in alledaagse dingen, in dit geval een watermassa. Op sociale media is de hashtag #Iseefaces bijvoorbeeld een veelgebruikte hashtag om aan te duiden dat iemand een gezicht ziet in een alledaags iets.