Kortrijks Begijnhof opent de deuren na totaalrestauratie van bijna 40 jaar "Dit moet iedereen gezien hebben"

Vanmiddag zijn de eerste gidsbeurten gestart in het begijnhof in Kortrijk. Want na bijna 40 jaar restaureren is één van de oudste begijnhoven van Vlaanderen afgewerkt. Samen met twaalf andere begijnhoven kwam het Kortrijkse begijnhof in 1998 op de lijst van het cultureel en natuurlijk werelderfgoed terecht van de UNESCO. We zijn nu meer dan twintig jaar later en het Kortrijkse begijnhof heeft de plaats op die lijst na een totaalrestauratie dubbel en dik verdiend.

Vanavond wordt het stuk werelderfgoed plechtig geopend in aanwezigheid van Vlaams minister van onroerend erfgoed Matthias Diependaele (N-VA). Maar ook de notabelen van de stad Kortrijk en het OCMW die de voorbije decennia de restauratie hebben mogelijk gemaakt, zullen aanwezig zijn. De primeur is echter voor het gewone publiek: een twintigtal bezoekers die uit alle hoeken van Vlaanderen kwamen, lieten zich rondleiden door Rita Hocke. Deze Kortrijkse stadsgids kent deze oase van rust die al meer dan 800 jaar in de historische stadskern ligt op haar duimpje.