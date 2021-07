Brugse Célestine Van Hoorickx zwemt in bijzondere omstandigheden het kanaal over: "door corona moet ik het zonder mijn vaste begeleiders doen"

Een ander gevolg van de coronamaatregelen is dat Célestine de oversteek zal moeten maken zonder de steun van haar vaste team begeleiders in het bootje dat naast haar meevaart. "Ik heb mij voorbereid met de hulp van Danny Ravau, die wel vaker kanaalzwemmers begeleidt, en met een goede vriendin die ook zwemster is. Maar als zij mee wilden moesten ze ook in quarantaine. En 14 dagen vakantie nemen om mij te begeleiden, dat kon ik die mensen niet vragen. Als het wat moeilijk gaat is het altijd leuk om een vertrouwd gezicht naast je te zien, die zegt "niet opgeven". Er is nu iemand anders die met mij meevaart. Maar dat zal ook wel lukken. Het heeft geen zin om daar ergens in een hoekje over te huilen, het is wat het is en we gaan ervoor."