Chirogroep Nele uit Roeselare-Beveren moet kamp stopzetten na besmettingen bij leiding

93 leden en 17 leiders en leidsters van Chiro Nele uit Beveren bij Roeselare moeten hun kamp vroeger stopzetten. Ze waren sinds 1 juli op kamp in Beverlo, een deelgemeente van Beringen en zouden daar normaal nog enkele dagen blijven. "Maar toen liep het mis", vertelt Niels De Ceulaer van Chirojeugd Vlaanderen. "Er was iemand van de leidingsploeg, die heel milde symptomen had, maar er waren dus vermoedens van een coronabesmetting. Dan heeft de leidingsploeg beslist om het zekere voor het onzekere te nemen en sneltests te laten afnemen. En daaruit is gebleken dat 4 van hen besmet waren. Dus moest het kamp helaas vroegtijdig stopgezet worden."

De ouders hebben hun kinderen gisteren van het kamp opgehaald en vandaag worden alle deelnemers van het kamp getest dor het Covid-team in Roeselare. Bij de volledige leidersgroep werd gisteren al een PCR-test afgenomen. In afwachting van de resultaten om te zien of er nog meer besmettingen waren op het kamp, moeten de leden met hun gezin in quarantaine blijven. Chiro Nele is de tweede Chirogroep in Vlaanderen en de eerste West-Vlaamse jeugdbeweging, die hun kamp deze zomer moet stopzetten door coronabesmettingen.