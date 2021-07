830 BMX'ers zakken af naar Circuit Zolder voor Europees kampioenschap: "Slechts een derde van normaal EK"

In coronatijden een EK organiseren is sowieso geen sinecure. Circuit Zolder kreeg pas een maand geleden groen licht om het sportevenement te op het getouw te zetten. "Het is een heftige maand geweest ondanks de ervaring die we in Zolder hebben", zegt Marc Wauters. In 2015 en 2019 werd het WK BMX al in Zolder georganiseerd. "De toewijzing voor het EK kwam niet helemaal onverwacht, maar blijft geweldig", klinkt het.