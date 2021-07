Sjerp van burgemeester van Staden gestolen uit zijn fietstas: "Heb 'm al 10 jaar, hij heeft een grote emotionele waarde"

De burgemeester van Staden, Francesco Vanderjeugd had gisterenavond een vergadering in het cultuurcentrum SWOK en was daarvoor rond 19 uur vergeten om zijn burgemeesterssjerp uit zijn fietstas te halen. De sjerp met de Belgische driekleur en het wapenschild van Staden en Vlaanderen was na de vergadering uit de fietstas verdwenen.

Vanderjeugd vraagt nu om de sjerp terug te bezorgen. Hij draagt die al bijna 10 jaar en is voor hem van onschatbare, emotionele waarde. De burgemeester vraagt aan wie de sjerp heeft om die in de brievenbus van het gemeentehuis te stoppen in Staden. Hij belooft daarbij dat het niet gefilmd zal worden.