Voorzitter Vlaamse Jeugdraad vraagt begrip na feestvakanties: "Ook jongeren willen genieten van zorgeloze zomer"

Twee bussen met 122 besmette jongeren en monitoren van organisatie Jongerentravel komen over enkele uren aan in ons land. De jongeren zullen thuis in isolatie gaan. Mogelijk heeft iemand uit de groep een besmetting opgelopen in het Spaanse nachtleven en is het dan heel snel rondgegaan in de groep.

De reisorganisaties die feestvakanties hebben georganiseerd en de jongeren zelf krijgen heel wat kritiek, onder meer van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) gisteren (lees dat artikel hier). Hij vroeg om "ook in het buitenland je gezond verstand te gebruiken".