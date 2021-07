Fusie Zuid-Limburgse gemeenten steeds concreter: "Maar inspraak van inwoners is ook belangrijk"

De vijf gemeenten zijn inderdaad al een tijd bezig met een denkoefening over hoe sterk ze samen zouden staan. In oktober bestelden ze een zogeheten bestuurskrachtanalyse. Dat rapport is intussen ook klaar. Uit dat rapport blijkt dat elke gemeente op financieel vlak gezond is. Of deze fusie ook realiseerbaar is? "Er zijn verschillende opties gepresenteerd, we kunnen maximum vijf gemeenten doen fusioneren. Hoe groter de ambitie, hoe moeizamer deze fusie gaat verlopen", zegt Kristof Pirard (VLDUMONT), burgemeester van Heers. "We moeten ons baseren op het vertrouwen tussen de gemeenten. Persoonlijk vind ik dat we eerst moeten samenwerken, en dan pas kijken of we kunnen fusioneren."