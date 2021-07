Cijfers stijgen, wat nu? "Hoe sneller we ons aanpassen, hoe makkelijker we dit ombuigen", zegt statisticus Molenberghs

"Enerzijds hebben we te maken met de zeer besmettelijke deltavariant, die is momenteel goed voor twee derde van de besmettingen in ons land", zegt Molenberghs. "Zeker in omstandigheden waarin veel minder maatregelen gelden, zoals mondmaskers of afstand houden, kan de verspreiding zeer snel gaan."

"Anderzijds zitten we in een periode waarin volop gereisd wordt. Bij terugkerende reizigers zien we een hogere positiviteitsratio van 2,5 procent, voor wie terugkeert uit Spanje is dat zelfs 4 procent. De positiviteitsratio bij mensen die hier getest worden, is 1 procent. We zien hier dus de netto-impact van het reizen."