Gentse stadsbestuur maakt plannen bekend voor forse uitbreiding SMAK-museum

Het SMAK, het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst in Gent, wordt groter, of dat is toch de bedoeling. In het nieuwe masterplan voor de omgeving rond het Citadelpark, krijgt het museum extra tentoonstellingsruimte in het Casino-gebouw aan de andere kant van de Floraliënhal. Er zou ook een grote opslagplaats komen voor kunstwerken onder de hal naast het museum.