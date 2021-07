Haïti toont opgepakte verdachten van moord op president Moïse, was het de bedoeling om de president te gijzelen?

Wel hebben de schutters een ravage aangericht in het kantoor en de slaapkamer van de president en is de man door verschillende schoten geraakt. Hij is ter plekke overleden. Zijn vrouw Martine is zwaargewond overgebracht naar een ziekenhuis in de Amerikaanse staat Florida. Hun kinderen zouden zich verstopt hebben in een andere slaapkamer en een meid en een ander personeelslid werd vastgebonden.

Opvallend is dat een onderzoeksrechter die belast is met het onderzoek, Clément Noël, aan de Haïtiaanse krant Le Nouvelliste verklaard heeft dat het de bedoeling was om de president te gijzelen en niet om hem te doden. Dat zou hem verteld zijn door de twee Amerikaanse verdachten van Haïtiaanse afkomst. Waarom de president dan toch twaalf keer beschoten werd en wat de motieven waren, is niet duidelijk.