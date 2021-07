Ihsane Haouach neemt dan toch ontslag als regeringscommissaris

Vooral die laatste uitspraak zette bij velen kwaad bloed. "Deze verklaring van de regeringscommissaris is extreem gevaarlijk en ze illustreert dat ze niet over de noodzakelijke neutraliteit beschikt voor deze functie", twitterde MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. Oppositiepartijen N-VA, Vlaams Belang en CDH vonden de uitspraak er ver over en vroegen dat Haouach in de bevoegde Kamercommissie uitleg kwam geven.

In een Facebookpost probeerde Haouach nog de brokken lijmen en stelde ze dat ze de scheiding tussen kerk en staat niet in vraag stelde.

Dat het ongenoegen wijdverbreid was, bleek gisteren ook in de Kamer. "De passage van het voorbije weekend is niet voor herhaling vatbaar", zei premier Alexander De Croo. "Er is geen enkele ruimte meer voor nieuwe incidenten of nieuwe controverse in dit domein."