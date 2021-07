Eerste jongeren weer thuis na door corona afgebroken feestvakantie: "Wij verhuizen even en huis wordt isolatieruimte"

Het terughalen van de jongeren heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Normaal gezien moeten besmette personen in het land zelf in quarantaine blijven, en zonder negatieve test mag je niet door Frankrijk rijden. Het land heeft daarvoor een uitzondering toegestaan. De Belgische federale overheid heeft hulp geboden om alle administratie rond te krijgen.

Jongerentravel had in totaal 250 vakantiegangers in Spanje, het merendeel in Lloret de Mar. De niet besmette vakantiegangers zouden normaal gezien morgen met het vliegtuig terugkeren, maar mogelijk zal dat alsnog met een bus moeten gebeuren.