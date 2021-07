Koningin Mathilde wordt meter van Gentse Madinah

Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn voor het Afghaanse gezin. Momenteel wonen de 9 gezinsleden in een klein huisje aan de Dampoort. De 7 zussen moeten het doen met één slaapkamer, de ouders slapen in het salon.

"Ik bel dagelijks met immokantoren in naam van mijn broer en zijn vrouw. Wanneer ik vermeld dat ze 7 kinderen hebben, worden we praktisch meteen afgewezen. Niemand wil hen een huis verhuren", getuigt Farid, de nonkel van Madinah. "Door al die drukte in zo'n kleine woning is het voor mijn nichtjes moeilijk om zich op hun schoolwerk te concentreren. Ook dat willen we vandaag onder de aandacht brengen op het stadhuis."