KU Leuven bouwt mobiele studentenkoten met containers: "Dreigend tekort aan studentenkamers"

Om het dreigende tekort aan studentenkamers in Leuven op te vangen, bouwt de KU Leuven een nieuwe studentenresidentie in het centrum van de stad. Het nieuwe studentengebouw bestaat uit 52 containers. "Omdat onze universiteit almaar populairder wordt bij buitenlandse studenten moesten we dringend op zoek naar meer studentenkamers", vertelt vicerector Internationaal Beleid, Peter Lievens. "Met containers kunnen we veel sneller nieuwe koten bouwen."