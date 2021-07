BEKIJK - "We komen weer buiten en we zijn gelukkig", Leuven heeft tijdelijke velodroom

In de Brusselsestraat in Leuven is op de plaats van het vroegere Sint-Pietersziekenhuis een tijdelijke velodroom geopend. Het is een project in afwachting van de werken voor een nieuwe podiumkunstengebouw. Die werken starten eind 2023 en tot zolang blijft de velodroom toegankelijk. Je kan er fietsen, maar het is meer dan dat, zegt schepen van cultuur Denise Vandevoort: "Het is de bedoeling dat er allerlei kleine evenementen georganiseerd worden. Het is een ontmoetingsplek voor fietsers, gezinnen, maar ook om bij te praten met een drankje van café velo en we gaan de velodroom ook gebruiken bij het Wereldkampioenschap wielrennen in september."

De Velodroom van Leuven werd vandaag ingefietst door de wielrenners Sander Armée, Thimo Willems en Kenneth Van Rooy.