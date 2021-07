Actiegroep eist dat Oosterweelwerken stoppen omwille van PFOS-vervuiling: "We kennen de risico's niet voor arbeiders en bewoners"

Enkele bewoners van Zwijndrecht en Antwerpen eisen dat de Oosterweelwerken worden stopgezet. Ze hebben de gemeente en de stad in gebreke gesteld, want ze vinden dat er te weinig voorzorgsmaatregelen worden genomen bij de werken in het kader van de PFOS-vervuiling. "We weten niet wat de risico's zijn voor de arbeiders en de omwonenden. De onderzoekscommissie bezoemt ons weinig vertrouwen in", zegt Mieke Windey van de lokale actiegroep Grondrecht.