Zeker 20 jongeren vlogen van Spanje naar ons land, hoewel ze al positief hadden getest op corona: hoe kan dat? 

Volgens Katrien Corens, zaakvoerder van Jongerentravel.be, zijn de afgelopen dagen zo'n 20 besmette jongeren vanuit verschillende luchthavens in de omgeving van de Costa Brava naar huis gevlogen. Ze waren daar op feestvakantie met de organisatie. De jongeren hadden daarvoor vliegtickets gekregen van hun ouders. De organisatie ontdekte gisterenavond pas wat er aan de hand was, nadat enkele andere jongeren ter plaatse het nieuws hadden opgevangen. Ze reageren verontwaardigd: "Het is onbegrijpelijk dat ze dit zomaar zonder schroom hebben gedaan. "



De jongeren waren allemaal met een pcr-test positief getest in officiële centra in Spanje, maar konden toch zomaar het vliegtuig opstappen. Katrien Corens, zaakvoerder van Jongerentravel.be, begrijpt niet hoe dat mogelijk is: "Het systeem klopt niet. Je kan dus gewoon vanuit een bloedrode zone terugvliegen nadat je positief bent getest? Dat is waanzin."