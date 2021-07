Morgen eerste drukke dag richting vakantiebestemmingen: waar kan je problemen verwachten? 

In de zomer van vorig jaar kozen we massaal voor zogenoemde staycations. Heel dicht bij huis, met de auto of fiets, vaak in eigen land. Deze zomer kunnen we al wat verder reizen, maar veel Vlamingen en andere Europeanen laten het vliegtuig nog steeds links liggen en gaan er door corona ook nu met de auto of mobilhome op uit. Het belooft dus zeer druk te worden op de snelwegen, misschien zelfs meer dan voor corona.

Daar komt bij dat dit weekend in grote delen van Vlaanderen het bouwverlof start, en in het noorden van Nederland en in heel Frankrijk beginnen de schoolvakanties.