Mysteries ontrafeld: in zee zwem je tussen kwallen én mammoeten

Het begon op een donkere maandag op het strand van Oostende, kort na de middag. Seys botst op een vreemd stukje hout, zo ziet het er toch uit. Het is ongeveer 20 centimeter lang, gelaagd en redelijk zwaar. Seys twijfelt om het mee te nemen naar huis, maar doet het dan toch. Hij stopt het in zijn kast om later eens te bekijken.

Maanden later komt hij in een boek over fossiele vondsten in Nederland een foto tegen van man met in zijn handen exact hetzelfde soort stukje hout als dat van hem. Bij de foto staat het opschrift: “stukje van een slagtand van een mammoet”. Seys laat zijn vondst meteen onderzoeken en inderdaad: het stuk is geen hout, maar een stukje van een slagtand van een mammoet.