Nederland legt nachtleven weer stil om besmettingen in te dijken: disco's dicht en sluitingsuur voor rest van horeca 

Omdat in Nederland het aantal besmettingen met het coronavirus in een week tijd maar liefst verzevenvoudigd is, ziet de - nog altijd ontslagnemende - regering van Mark Rutte zich genoodzaakt om een aantal recente versoepelingen van coronamaatregelen terug te draaien, al zeker tot zaterdag 14 augustus.



Dat heeft premier Rutte samen met zijn minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge vanavond aangekondigd tijdens een persconferentie die live werd uitgezonden op de Nederlandse tv.

"De afgelopen week heeft iedereen kunnen zien dat er een wolk voor de zon is geschoven. Mede door de deltavariant stijgen de besmettingscijfers erg hard. Het aantal besmettingen is in een week tijd verzevenvoudigd", aldus Rutte. "We scherpen zo gericht mogelijk de maatregelen aan, dat is niet leuk, maar wel noodzakelijk."