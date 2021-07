Nieuw bodemonderzoek toont vervuiling op twee locaties in de buurt van Umicore

Uit onderzoek naar loodwaarden in de buurt rond Umicore in Hoboken, blijkt dat de situatie de goede richting uitgaat. Op 42 locaties, zoals scholen, kinderopvangen en speeltuinen werden bodemstalen onderzocht. Op 40 daarvan worden de risicogrenswaarden niet overschreden. Het onderzoek kwam er in opdracht van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir, die de resultaten geruststellend noemt.