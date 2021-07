Nieuw Verkeersveiligheidsplan: "37 maatregelen moeten zorgen voor 0 verkeersdoden tegen 2050"

"Mijn ambitie is duidelijk", meent Lydia Peeters. "Een vermindering van het aantal verkeersslachtoffers van 25 procent tegen 2025, van 50 procent tegen 2030 en geen voetgangers- en fietsdoden meer tegen 2040. Tegen 2050 willen we de Europese "vision zero"-doelstelling, nul verkeersdoden, bereiken, maar ik blijf erbij dat dit een permanent en dagelijks streefdoel moet zijn. Daarom stellen we in onze missie dat we het aantal dodelijke en zwaargewonde verkeersslachtoffers zo snel mogelijk tot nul willen herleiden, dus wat mij betreft met onmiddellijke ingang."