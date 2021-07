Opnieuw 14 lichamen gevonden onder het puin van een ingestort flatgebouw in Miami

In totaal zijn er de voorbije twee weken nu al zeker 78 lichamen gevonden. Er wordt nog altijd gezocht naar tientallen vermisten. Het precieze aantal is niet bekend omdat niet duidelijk is hoeveel bewoners er op het ogenblik van de ramp in het gebouw aanwezig waren.

Sinds gisteren hebben de hulpverleners alle hoop opgegeven om nog mensen levend van onder het puin te halen. Dat maakt het opruimen van het puin en het zoeken naar lichamen gemakkelijker.

Intussen worden in Miami in snel tempo andere gebouwen onderzocht op eventuele problemen.