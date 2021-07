Oxfam: "Honger doodt veel meer mensen dan het coronavirus, gemiddeld elf mensen per minuut"

In tweederde van de gevallen is dat te wijten aan toegenomen militaire conflicten; in de andere gaat het over verstoorde landbouw door de corona-epidemie of door de gevolgen van de klimaatverandering.

Daardoor sterven gemiddeld elf mensen per minuut door hongersnood; het coronavirus doodt gemiddeld zeven mensen per minuut. Het gaat echter niet om de slachtoffers alleen: voor al die mensen die honger lijden of niet weten waar de volgende maaltijd voor zichzelf of hun familie vandaag moet komen, betekent dat onnoemelijk lijden. In totaal zouden 520.000 mensen op de rand van de hongerdood staan. Dat is zes keer meer dan het aantal bij het begin van de pandemie einde 2019. (Lees verder onder de foto).