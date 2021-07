Patiënten FPC Gent moeten op hun kamer blijven door problemen met alarmsysteem

In Gent moeten patiënten van het Forensisch Psychiatrisch Centrum op hun kamer blijven, door problemen met het alarmsysteem. Dat zou maar in vier van de vijf noodsituaties werken. De problemen traden vorige week al op, in de tussentijd is extra personeel ingeschakeld, om mogelijke veiligheidsproblemen aan te pakken. Gisteren is beslist om de patiënten tijdelijk in te sluiten.