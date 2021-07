Burgercollectief twijfelt of expertencommissie over Oosterweel en PFOS wel onafhankelijk is: "Stel buitenlandse experts aan"

In naam van enkele inwoners uit Zwijndrecht en de linkeroever in Antwerpen stuurde "Grondrecht" vanmorgen een ingebrekestelling richting de respectievelijke gemeentebesturen. Ze vinden dat Zwijndrecht en Antwerpen harder moeten optreden inzake de Oosterweel-werf. "Zo'n ingebrekestelling is een aanmaning met de vraag om die werken nu stil te leggen", zegt Mieke Windey van Grondrecht in "De ochtend" op Radio 1. In datzelfde gesprek vraagt Windey zich af of de expertencommissie over Oosterweel wel onafhankelijk is.