Kroonprinses Elisabeth rondt militaire opleiding af: "Ik heb hier enorm van genoten"

De tactische opleiding in het militaire kamp Lagland in Aarlen duurt 24 dagen en is zowel praktisch als theoretisch. De leerling-officieren scherpen er hun militaire vaardigheden en technieken aan. Voor kroonprinses Elisabeth (19) is het de laatste fase van haar eenjarige opleiding. Op de vijfde dag van 24 dagen durende kamp was de pers uitgenodigd om de kroonprinses een ochtend te volgen tijdens alle activiteiten.

Na het hindernissenparcours, dat ze voor de eerste keer aflegde, stapte ze ongepland op de pers af. "Goeiemorgen" sprak ze vlotjes en nog lichtjes buiten adem. "Dankjewel om hier zo vroeg te zijn. Ik ben het intussen gewoon om zo vroeg op te staan. Ik heb mij veel moeten aanpassen hier, maar ik heb er enorm van genoten."