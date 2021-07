Eigenaar slachthuissite Antwerpen wil replica's maken van de stierenbeelden die er ooit stonden

De beelden waren de enige kunstwerken die de wijk ooit gekend heeft. Maar de komende jaren, wanneer de wijk heraangelegd wordt, zullen er zeker nieuwe komen. "In het voorontwerp voor het publiek domein van de vernieuwde slachthuissite laten we ruimte voor kunst", zegt schepen voor Stadsontwikkeling Annick De Ridder (N-VA). "Hoe dat er moet uitzien, dat zullen we bepalen in samenspraak met de buurt en met "Kunst in de stad". Dikwijls gebeurt dat via een ontwerpwedstrijd."

Triple Living, de huidige eigenaar van de slachthuissite, heeft al een idee. "We hopen natuurlijk nog dat de oorspronkelijke stieren teruggevonden worden", zegt Kristof Schellekens. "Als dat niet het geval is, dan zijn wij aan het bekijken om replica's te laten maken. De stieren zijn onlosmakelijk verbonden met de site. Het lijkt ons leuk om ze weer in ere te herstellen."