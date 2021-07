Goed instinct van dj zorgt voor lijflied Engeland: Waarom is "Sweet Caroline" zo populair op het EK Voetbal?

"Sweet Caroline, oh oh oh." Dat was dinsdag in de Engelse straten te horen toen Engeland de halve finale van het EK Voetbal won tegen Denemarken. Het enorm populaire nummer van Neil Diamond is het officieuze lijflied van de Engelse nationale ploeg geworden. Maar waarom juist "Sweet Caroline"? En hoe komt het dat een nummer uit 1969 nog steeds zo populair is?