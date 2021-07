ZOL stelt twee noodploegen samen om mogelijke vierde golf coronapatiënten op te vangen

Op dit moment liggen in heel Limburg 7 covidpatiënten in de ziekenhuizen, maar dat cijfer zou al snel kunnen oplopen in de komende weken. "Je ziet het nu bijvoorbeeld met de jongeren die besmet terugkeren uit Spanje. Hoewel ze zelf niet veel van het virus ondervinden, kunnen ze het virus toch verspreiden en dat is erg zorgwekkend", zegt Erwin Bormans, directeur van het ZOL. "Bovendien verspreidt de delta-variant zich nu ook razendsnel. Momenteel zien we nog geen toename in onze ziekenhuisopnames, maar de mogelijke vierde golf is in aantocht en daar willen we ons op voorbereiden."