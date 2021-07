Zonnepaneleneigenaars met digitale meter kunnen vanaf 20 juli compensatie aanvragen

De premie moet aangevraagd worden via de website van netbeheerder Fluvius bij het digitale loket in Mijn Fluvius. Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) zal ze uiteindelijk uitbetalen. Wie nu al een digitale meter heeft en de premie voor midden november aanvraagt, krijgt het geld voor het einde van het jaar op zijn of haar rekening. De uiterste datum voor deze groep eigenaars is 19 januari 2022.